Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti presenti e futuri della nostra Serie A. Oggi i riflettori sono puntati su Samuel Umtiti, il nuovo pilastro della difesa del Lecce che arriva in prestito dal Barcellona con da campione del Mondo in carica con la Francia.



Scoprite con noi cinque curiosità su Umtiti nella nostra gallery!