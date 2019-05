“Se la società è in vendita dovrebbe essere deciso il prezzo e nominato un Advisor, scommettiamo che qualche scemo del villaggio si farà avanti? In assenza di questi dati, quelle di Diego Della Valle continuano ad essere novelle e prese in giro”, così l’ATF e la Curva Fiesole si sono espressi sui social sull’attuale situazione della Fiorentina. A Parma la presenza di tifosi sarà massiccia per supportare la squadra in un finale di stagione complicato.