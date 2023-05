Ci si lamenta molto della, vedendola come un campionato per nulla interessante e monopolizzato dal– con quella festeggiata a Strasburgo fanno– eppure quella di quest’anno è stata una bella campagna. Probabilmente perché l’egemonia del Psg non è stata mai così netta, per quanto costante. Ma anche perché le squadre più accreditate per le piazze Champions hanno offertoQuesto ha permesso aldi portare comunque a casa un titolo in una stagione altrimenti da dimenticare, con l’unico altro successo rappresentato dal 4-0 di fine agosto al Nantes in Supercoppa a Tel Aviv. Solo ottavi di finale in Coppa di Francia, soprattuttoSe il Psg non ha perso lo scettro di Francia, gran parte del merito è delle altre, nel senso che(le uniche due squadre a spezzare il dominio in questo decennio),non hanno mai fatto quel balzo che sarebbe stato necessario a mettere veramente pressione ai campioni in carica. Che pure sono caduti diverse volte negli scontri diretti, anche al Parco dei Principi, ma non sono mai stati raggiunti.Il rinnovo faraonico firmato da Kylianin estate lo ha messo in una posizione privilegiata rispetto alle altre due stelle,, che hanno formato un tridente stellare senza dare mai le sensazioni della famosissima MSN al Barcellona nel 2015. Quando le cose si sono messe male e il Bayern Monaco dell’ex Choupo-Moting ha sancito l’eliminazione dalla Champions League, il, reo di pensare solo al possibile ritorno a Barcellona o ad un futuro ancor più dorato in Arabia,, troppo spesso infortunato e mai decisivo da quando è stato prelevato dalla Catalogna. E dire cheNon solo: anche Marco, un veterano della squadra, sembra al passo d’addio dopo tanti anni di onorata regia all’ombra della Tour Eiffel. Nella sua intervista esclusiva nella redazione di Calciomercato.com, l’agente dell’ex Pescara Rafaelaha confermato che la mezzala tornerebbe volentieri in Italia: "".L’accoppiataha fallito nel proprio intento di dare una quadratura a una rosa che è sempre stata piena di campioni, ma non ha mai avuto costrutto. Quasi ininfluente, quasi scontato il titolo di Francia per una rosa che comprende anche i varisoffiato al Milan dopo un’estate di intrighi e praticamente mai impiegato. Per questo, una volta perfezionato l’accordo per Milana parametro zero, dalle parti della Capitale francese si sono già mossi per contattare Josè, uno che, come dimostra la finale di Europa League ottenuta lottando con le unghie e con i denti con una Roma in condizioni fisiche disastrose tra infortuni e stanchezza, di coppe europee se ne intende eccome.