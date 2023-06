Un altro campionato di Serie A alle spalle.. Seppur la stagione sia finita, alcuni verdetti sono ancora da chiarire. Primo su tutti, l’ultima squadra retrocessa: domenica sera Spezia e Verona si scontreranno in uno spareggio decisivo: chi vince, si salva. Chi perde, cade in B, facendo spazio a Frosinone, Genoa e la vincente del playoff tra Bari e Cagliari.Classifica alla mano, Napoli, Lazio, Inter e Milan disputeranno la prossima Champions League. E questa è una certezza, Perchè, tra Europa e Conference League, è ancora tutto da chiarire.– grazie al 5° e al 6° posto ottenuto in graduatoria – e, almeno momentaneamente, la Juventus giocherà la Conference League. Ma tutto, in realtà, dipende da due fattori.– Grazie ad un ottimo rush finale in campionato, la Fiorentina ha conquistato l’8° posto in classifica. Non c’è da stupirsi visti i 28 punti ottenuti da marzo in poi, più di ogni altra formazione in Serie A. Ma, a tener banco nei pensieri dei viola, è la finale di Conference League di questo mercoledì contro il West Ham.– esattamente come ai giallorossi e ai bergamaschi, grazie alla vittoria in Coppa Italia dell’Inter, che ha liberato un posto in Europa League grazie al loro posizionamento in Champions –. Inoltre, sempre grazie alla formazione meneghina trionfante in Coppa nazionale,– Ma, c’è un grande ma.– a causa delle penalizzazioni inflitte nella corrente stagione per i guai giudiziari ed extra-calcistiche in cui è stata coinvolta (leggasi caso plusvalenze e manovra stipendi) –Se invece – sempre in caso di squalifica della Juventus – i viola non vincessero a Praga, potrebbero comunque provarci nel ‘23/’24: