Il campionato riparte e il mercato si avvina ai suoi giorni più caldi. José Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Roma in Serie A, ha commentato così la candidatura dei giallorossi allo scudetto: "Milan e Inter l'anno scorso avevano 25 e 23 punti in più di noi e sono migliorate, solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Si parla di noi ma non delle altre squadre: la Lazio ha speso 39 milioni, sono candidati anche loro per lo scudetto? Se lo sono loro, lo sono tutti". La Roma, con colpi a parametro zero o comunque a basso costo, resta indietro nella classifica delle spese sul mercato in A. Chi comanda? SCOPRILO NELLA NOSTRA TOP 5*



*La classifica non tiene conto dei bonus delle varie operazioni.