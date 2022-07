Romelu Lukaku e Paul Pogba sono gli ultimi della serie. Perché, in fondo, si torna sempre dove si è stati bene. In Serie A i grandi ritorni sono un classico: per le big e non solo. Abbiamo cercato di mettere insieme i più importanti della Serie A nella nostra speciale classifica: li ricordate tutti?



LA TOP TEN DEI GRANDI RITORNI IN SERIE A: GUARDA LA GALLERY