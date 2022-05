Il gol di Vinicius nella finale dello Stade de France contro il Liverpool ha regalato al Real Madrid la sua quattordicesima Champions League e a Carlo Ancelotti la quarta coppa in panchina. Il brasiliano, arrivato ai Blancos nel 2018, è nato il 12 luglio 2000 a São Gonçalo, nello stato di Rio de Janeiro, e grazie al tocco che ha battuto Alisson è diventato il quinto marcatore più giovane all'ultimo atto della Champions. Davanti a lui? Un compagno di squadra e qualcuno che rievoca brutti ricordi per le squadre italiane.



ECCO LA TOP 5 DEI MARCATORI PIÙ GIOVANI IN UNA FINALE DI CHAMPIONS



1) Patrick Kluivert (18 anni e 327 giorni);



2) Carlos Alberto (19 anni e 167 giorni);



3) Lars Ricken (20 anni e 322 giorni);



4) Marco Asensio (21 anni e 133 giorni);



5) Vinicius Jr. (21 anni e 320 giorni).