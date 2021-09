Questa volta si fa sul serio, lo certifica il presidente del Genoa, Enrico Preziosi: “L’interlocutore è serio. Spero che attraverso questa società si arrivi ad accordi concreti e alla cessione, dando un futuro al Genoa diverso da quello che altri si aspettano”. Procede dunque come un TGV, un treno superveloce, la trattativa per il passaggio della società più antica d’Italia ad un fondo di private equity americano.; il 22 settembre, se non ci saranno intoppi, il primo step: con una prima tranche dei pagamenti versata e closing dell’affare previsto entro il 15 ottobre. Non filtrano cifre sull’affare, le parti si sono reciprocamente vincolate con un patto di riservatezza. Ma non si va lontano dal vero immaginando un investimento iniziale di almeno un centinaio di milioni, considerando anche l’esposizione debitoria del club che oltretutto appesantisce anche i conti della Giochi Preziosi spa, la cassaforte dell’imprenditore avellinese che dal 2003 possiede il Genoa.Preziosi lo acquistò per 750mila euro del tribunale fallimentare di Treviso dove era finito, travolto dal fallimento del precedente proprietario, Luigi Dalla Costa. Preziosi per anni ha respinto qualsiasi tentativo di “take over” sul Genoa, questa volta è convinto:. Il Joker dunque non uscirà di scena, resterà nel club con una carica importante, forse addirittura come presidente non operativo, perché la sua esperienza nel calcio italiano è… preziosa. Da lì Preziosi potrebbe rispuntare in qualche angolo di potere, forse un incarico in Lega calcio.Andrea Blasquez è il fiduciario del fondo americano. E’ lui che ha agganciato i manager di “777 Partners” e li ha convinti a sedersi al tavolo. Riservatissimo, il genovese Zarbano, bocconiano, non concede spiragli sull’affare. Mediatore fra le parti è stato il procuratore argentino Gustavo Mascardi, grande amico di Preziosi, bene introdotto negli ambienti finanziari internazionali.Fatto sta che da quando è decollata la trattativa il mercato del Genoa ha preso a correre: in una decina di giorni la società si è assicurata Maksimovic (svicolato), Tourè, Caicedo, Fares, il centrocampista cileno Galdames che hanno raggiunto Hernani, Vasquez, Sirigu, Vanheudsen, Buksa, Ekuban, Semper, Andrenacci e Sabelli. “E’ il Genoa più forte degli ultimi 7/8 anni” ha chiosato Preziosi. Evidentemente se ha allargato i cordoni della borsa il presidente si sente coperto dai futuri proprietari:. Anche questo è un segnale dei tempi nuovi, agognati da una tifoseria frustrata e stanca di rincorrere salvezze dell’ultimo minuto. L’ultimo hurrà sportivo rossoblù nel 2016, con Gasperini in panchina. Sesto posto finale e qualificazione all’Europa League sfumata (a beneficio dei cugini della Sampdoria) perché la società non aveva ottenuto la licenza Uefa.Non che oggi la situazione societaria sia rosea. L’ultimo esercizio si è chiuso con un rosso di gestione di 31 milioni, che Preziosi ha dovuto ripianare sacrificando il vitello grasso. Si torna già a parlare del centro sportivo che doveva sorgere sulle alture di Cogoleto (a ponente) i terreni erano stati acquistati una decina di anni fa da Preziosi ma il progetto si era impantanato. Un asset che colmerebbe un vuoto nella casella di bilancio che non vanta proprietà immobiliari di alcun genere.Sull’altra sponda di Genova, alla Sampdoria, il blitz del fondo Usa sul Genoa ha lasciato sbigottiti i tifosi.quando si era reso conto che il suo tentativo di acquisire il Palermo era fallito. Restare nel calcio per lui è assolutamente vitale e Ferrero resta attaccato alla Sampdoria come una patella allo scoglio. La Sampdoria gli ha dato visibilità e gli ha fatto guadagnare un bel po’ di quattrini, il “Viperetta” si è autoassegnato uno stipendio che oggi veleggia attorno al milione e 400mila euro a stagione. Un altro elemento congiura a rendere estremamente complicata la cessione del club. A gennaio 2020, su consiglio del commercialista veneziano Gianluca Vidal, ingaggiato dopo la rottura con l’avvocato Antonio Romei, Ferrero aveva chiesto il concordato preventivo per due società di famiglia,. L’ammissibilità dei concordati decisa dal tribunale di Roma nel maggio scorso, aveva spalancato nuovi scenari. Si erano fatti avanti diversi pretendenti al club, tutti respinti. Finché i concordati non saranno omologati col consenso del tribunale la Sampdfoia resterà congelata ma Ferrero non avrà alcun obbligo di vendita. In estate c’era stato un abbozzo di trattativa con un fondo Usa (qualcuno sospetta fosse lo stesso che sta acquistando il Genoa) ma non se n’era fatto nulla e oggi Vidal giura di non aver avuto alcun abboccamento. Tuttavia ammette che se si presentasse un acquirente e facesse un’offerta utile a chiudere i concordati Ferrero potrebbe pensarci. In realtà il presidente proverà a tenersi stretta la Sampdoria fino all’ultimo istante. La procedura per l’omologazione potrebbe richiedere mesi e mesi e questo lo tranquillizza.C’è un però. Se i creditori bocciassero l’ipotesi dei concordati, le due società del gruppo Ferrero filerebbero diritte al fallimento e anche la Sampdoria, che fa capo alla Holding Max, la cassaforte di famiglia, finirebbe risucchiata nella procedura fallimentare., sebbene alla fine premiati da prezzi di acquisto più convenienti di quelli che spunterebbero in una trattativa libera. In definitiva, la svolta è attesa a novembre quando si pronunceranno i creditori. Fra i quali potrebbe annidarsi anche quel Jamie Dinan col suo fondo York Capital che acquistando il debito maggiore (gli oltre i 30 milioni in capo alla finanziaria svedese Hoist) di fatto diverrebbe l’arbitro dei concordati. Non ci sono però conferme sul fatto che Dinan abbia davvero acquisito quel credito ma si sa che attende che si sbrogli la matassa dei concordati per rientrare in campo e fare un’offerta per acquisire la Sampdoria. Questa volta da solo e con denari del suo fondo, lo York Capital, non più con soldi propri e in società col socio Alex Knaster (che nel frattempo ha acquistato il Pisa) come nel tentativo del 2019.Ferrero intanto giubila. Ha chiuso il calciomercato senza sacrificare il vitello grasso. Dei titolari ha ceduto soltanto Jankto, per 6 milioni al Getafe, e ha acquistato lo stagionato (34 anni) ma prolifico bomber Caputo.Non abbiamo smobilitato. Avevo detto che non avrei svenduto e non l’ho fatto. Ora siamo più forti e la società è più solida”, esulta il presidente che peraltro affronta la contestazione montante dei tifosi. Damsgaard, Audero, Colley sono rimasti per mancanza di offerte congrue, l’unica trattativa, poi fallita, era stata aperta con l’Atalanta per Thorsby. Ferrero aveva rifiutato i 7 milioni offerti da Percassi.Purtroppo per lui e per la Sampdoria i problemi di fondo del club restano intatti. Dal mercato Ferrero contava di racimolare una trentina di milioni di euro, ne ha risparmiati all’incirca la metà, rosicchiando il monte ingaggi, sceso a circa 35 milioni di euro. Il club deve fare fronte ad una drammatica crisi di liquidità e le banche da quell’orecchio non ci sentono. Tutti conoscono la situazione patrimoniale e finanziaria di Ferrero e le fideiussioni di Edoardo Garrone sono un miraggio.. La Juve gli ha messo gli occhi addosso e i prestiti di Ragusin e Ihattaren sono la scorciatoia per battere la concorrenza. Adesso tocca a D’Aversa capitalizzare in classifica sistemando a dovere il buon organico ricevuto dalla società. Per dirla altrimenti, occorre mettere fieno in cascina per mettersi al riparo da un inverno che si annuncia freddissimo.