L'Inter ha vinto in rimonta contro il Milan una partita che sembrava ormai indirizzata verso la sconfitta. L'ha vinta tornando in vita dopo un primo tempo completamente errato, rientrando dagli spogliatoi con gli occhi di Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nella prima vita l’Inter forse è stata tradita dai 19 punti di vantaggio sul Milan e dalla Juve lì, a portata di mano. Tutto sembrava troppo facile, quasi scritto. E ha giocato con una leggerezza mai vista. Nella seconda vita, è rientrata in campo con gli occhi di Conte e ha praticato un esorcismo spettacolare: 4 gol al Diavolo. Barella sembrava spiritato”.