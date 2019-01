Virginia e Viktorija Mihajlovic, figlie di Sinisa, ex allenatore del Milan, parteciperanno alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi e, in vista del reality, parlano a gazzetta.it. Parla Virginia: "Inter e Lazio sono le squadre di papà. Per quanto riguarda la vittoria più bella è lo scudetto a Milano del 2007, da secondo di Mancini". Prosegue Viktorija: "Anche quello con la Lazio del 2000, quando siamo scese in campo con lui è stato bello. E la partita d’addio con i suoi amici".