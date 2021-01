. Buffo questo mercato, o almeno questo pezzo di mercato.. Il Milan avrebbe bisogno di un. E’ ovvio, a gennaio, ma probabilmente anche in estate, è impossibile trovare un giocatore del suo livello, però viste le assenze di Zlatan, che spesso si sommano a quelle di Rebic, la squadra troverebbe giovamento dall’arrivo di un’altra punta centrale.a Marassi contro Ranieri. L’esigenza è meno sentita, rispetto al Milan, solo perché l’Inter non ha impegni in Europa e quindi può gestire i vari acciacchi.in attacco ha un fuoriclasse (Ronaldo), un campione (Dybala) e un grande centravanti (Morata), ma Pirlo (come già era capitato ad Allegri e Sarri, che non avevano Morata ma pur sempre un centravanti vero, Mandzukic per Max e Higuain per Maurizio) non riesce a metterli insieme. Non solo: insieme stenta anche la coppia Ronaldo-Dybala, solo con Morata la Juve raggiunge un punto d’equilibrio in attacco.(la punta più avanzata è Palacio, che non è una prima punta), che ha il solo Vlahovic come terminale offensivo. Mihajlovic e Prandelli sarebbero più tranquilli se in questo mese arrivasse un rinforzo offensivo di buon livello.Osimhen, Mertens, Petagna, Milik e Llorente., e infatti Milik è fuori rosa e Llorente non gioca mai.