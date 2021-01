In chiave mercato ilha ancora una questione molto delicata da risolvere. Si tratta del futuro diche non è ancora stato definito. Il contratto del giocatore scadrà tra cinque mesi, ma lo stesso polacco ha rifiutato il rinnovo e il Napoli finora non è ancora riuscito a cederlo. Milik spera di trovare una nuova sistemazione in questo mese di mercato, altrimenti dovrà rinunciare ai prossimi Europei con la Polonia. Riguardo questa situazione intricata parlaintermediario della trattativa, ai microfoni di AS:- "Arek ci ha pensato a lungo se rinnovare o meno perché era molto legato ai compagni e alla città. Ma con il tempo si è convinto a voler provare una nuova esperienza altrove. A 26 anni per la carriera di un calciatore è necessario prendere decisioni del genere e credo sia un suo diritto".- "Arek si è comportato sempre da vero professionista e lo sta facendo tuttora, si allena anche due volte al giorno. Il Napoli lo ha messo fuori rosa e ha avuto anche altri comportamenti che stanno analizzando i nostri avvocati. C'è la sensazione che il club preferisca tenerlo in tribuna e perderlo a zero piuttosto che incassare cifre importanti in un momento del genere. I contatti con il Napoli sono costanti e vedremo cosa succederà".- "La trattativa è saltata perché il Napoli non ha accettato l'offerta economica degli spagnoli. Il Napoli per Milik chiede molti più soldi di quanti ne possa spendere l'Atletico adesso".- "Per il mercato di gennaio si sono mossi alcuni top club dalla Premier League, l'Atletico Madrid e il Marsiglia. Però nessuno è disposto ad offrire quanto chiede il Napoli.- "L'Atletico lo voleva subito. Non so cosa potrà accadere a giugno anche perché Milik vuole tornare in campo e giocare, è molto motivato".- "Il loro interesse conferma il valore di Milik e non lo dico solo da agente. Entrambi i club sono stati vicini ad acquistarlo, però per motivi diversi - in alcuni casi ancora difficili da comprendere - le trattative non si sono concluse. Nel calcio però succede spesso".- "Non lo escludo, però non posso dirlo. Sono due squadre top e sarebbe naturale che tornassero ad interessarsi per un giocatore importante come Arek".