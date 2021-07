Tre parole che ci hanno accompagnato e hanno accompagnato l'avventura meravigliosa addel nostro ct.una vittoria inimmaginabile se ripensiamo che solo tre anni fa toccavano uno dei punti più bassi, costretti a guardare da casa il Mondiale di Russia.che da sempre è uno dei tempi del calcio mondiale, ma che per Roberto Mancini - e con lui Gianluca Vialli, Attilio Lombardo, Fausto Salsano e Giulio Nuciari, compagni di avventura nella Samp e oggi in azzurro -Se l'è sentito ripetere di continuo, ogni qual volta l'Italia ha calcato il prato del campo londinese durante questo Europeo, ha atteso il suo momento Mancini eE con lui Gianluca Vialli, un partner offensivo come pochi altri ma soprattutto un fratello nella vita, al quale dare forza e sostegno nel suo momento più complicato, quello della malattia e della sofferenza. La forza di questa meravigliosa Italia campione d'Europa dopo 53 anni è sempre stata quella del gruppo, si è detto, ma questa vittoria, consentitecelo, è soprattutto di Roberto Mancini. E delle sue lacrime liberatorie.