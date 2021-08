. In una domenica d'agosto, accede l'incredibile: l'Italia si aggiudica due ori storici e ringrazia i suoi nuovi eroi., due storie diverse accomunate dalla fine, la doppia impresa che li proietta nell'Olimpo dello sport azzurro.Lacrime di gioia, tante quelle che rigano il volto dial termine di una gara incredibile. Perfetti entrambi fino ai 2.37, ai 2.39 si fermano ma restano comunque i migliori. E così arrivano al bivio, condividere la massima medaglia o giocarsi il tutto per tutto allo spareggio.E' un sogno per Tamberi, ma ancheE' la rivincita contro la sorte,e la possibilità di giocarsi già lì una medaglia con ottime chance.: firma il record italiano a 2.39, un centimetro in meno di quel Barshim con cui adesso condivide l'oro olimpico, prova a superarsi con i 2.41 ma al secondo tentativo il disastro,. "Svegliatemi da questo incubo... Ridatemi il mio sogno vi prego...", scriveva Gimbo in lacrime sui social.Vedeva solo buio, ma da lì si è rialzato e ha fatto una promessa, quella di riprendersi tutto quello che gli era stato tolto.e per tenerlo accanto a sé nel momento più importante. "Road to Tokyo 2020", anzi 2021 visto lo slittamento causa Covid. Il gesso è lì, a ricordargli tutto quello che ha sofferto e tutto quello per cui ha lottato in questi cinque anni. Il gesso è lì, nella sua mano, quando esplode la gioia per l'impresa compiuta. Il gesso è lì, a dare una speranza a tutti di poter superare le avversità per realizzare il proprio deiderio con la forza di volontà e l'impegno. Tamberi lo ha fatto, l'incubo è alle spalle e ora non vuole essere svegliato: questa volta, da un sogno dolce come non mai.