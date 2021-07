Ottava giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.



Sollevamento pesi: Altro bronzo per l'Italia: Pizzolato terzo nel sollevamento pesi -81 kg, con tanto di record italiano nello strappo. Ora al cinese Lyu. ​



Tiro con l'arco: Mauro Nespoli in finale per la medaglia d'oro! Battuto in semifinale Tang Chihi-Chun. In finale, però, perde all'ultimo set contro il 22enne turco Gazoz.



Basket: L'Italia di Meo Sacchetti vola ai quarti di finale, vincendo contro la Nigeria 80-71, con gli Azzurri bravi a rimontare da un meno 8 a inizio quarto quarto. Grande partita di Melli, autore di 15 punti.



Tiro con l'arco: Mauro Nespoli è in semifinale, dopo aver battuto ai quarti il tedesco Unruh.



Scherma: l'Italia della sciabola perde in semifinale contro la Francia, ora finale per il bronzo contro la Corea del Sud.



Boxe: Irma Testa perde la sua semifinale ai punti contro la filippina Petecio, ma è comunque bronzo nel pugilato. Medaglia storica: prima nel pugilato femminile, 600esima della storia azzurra alle Olimpiadi.



Nuoto: Bronzo negli 800 sl per Simona Quadarella, che si riscatta dopo il quinto posto nei 1500 sl. Vince l'americana Ledecky, mentre seconda c'è l'australiana Titmus. Sempre nel nuoto, quarto posto in finale nella 4x100 mista con Ceccon-Di Liddo-Martinenghi-Pellegrini; mentre nei 50 sl Zazzeri è in finale.