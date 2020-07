Proprio mentre la Juve festeggia il suo nono scudetto di fila, anticipando così la volata lunga verso la Champions League, ecco che arriva una pubblicazione in grado di celebrare i campioni dell'intera storia bianconera. È Paolo Tomaselli, stimato collega del Corriere della Sera, ad aver firmato il libro “Le leggende della Juventus” (ed. Diarkos), trenta ritratti dei fuoriclasse bianconeri: da Felice “Farfallino” Borel detto “Farfallino” fino al Cristiano Ronaldo, passando per Anastasi, Baggio, Zidane, Nedved, Boniperti, Platini, Charles, Sivori, Rossi, Scirea, Del Piero... Un viaggio alla ricerca dell’eccellenza, compiuto attraverso i protagonisti della storia juventina, impreziosito dalla prefazione di Roberto Beccantini che introduce così al libro: “Trenta ritratti di giocatori che hanno decorato, ciascuno con il proprio stile, la saga di una squadra che, in Italia, costituisce l’unità di misura per chiunque intenda sollecitare una sorta di auto-certificazione storica”.