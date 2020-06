Grandi manovre.. Una decisone che ha preso, da tempo, con il suo assistito, che considera la sua avventura a Old Trafford terminata. Il problema è che dai Red Devils non arrivano segnali di apertura: il francese, anche se in questa stagione ha giocato poco per problemi fisici e incomprensioni,Pogba prigioniero? Un'ipotesi, che difficilmente diventerà realtà. Nessuna squadra può permettersi di tenere in rosa e stra-pagare (qui si parla di 20 milioni di euro all'anno) un giocatore che non vuole restare. Ancor di più in quest'epoca storica, con i conti pesantemente toccati dall'emergenza coronavirus. Ergo, le chance di addio restano alte. Anche se sarà necessario muovere tanti milioni., che gli ha rinnovato l'intenzione di portarlo al Real Madrid. Sullo sfondo, ma in risalita,- sempre secondo il sito francese - uLa Juve dal canto suo aspetta.Paratici ha già incassato l'ok di Pogba al ritorno a Torino, dove si sente a casa, ma non basta. Serve la disponibilità del francese ad abbassarsi l'ingaggio (alla Continassa si è deciso di bloccare lo stipendio dei nuovi arrivati ad un massimo di 9 milioni di euro lordi, per Paul si potrebbe fare un'eccezione ma è necessario uno sforzo da parte sua), è necessaria un'apertura da parte del Manchester United. Il tempo non manca, la Juve è pronta a giocarsi le sue carte.