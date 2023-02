Antonee Robinson, gioiellino del Fulham, ha acceso, su di lui, molti radar di big club europei. Il venticinquenne inglese ha destato l’interesse, in particolare, di Milan, Inter e Manchester City. Secondo il quotidiano Sun, i 'Cottagers' hanno fisato il prezzo del cartellino a 35 milioni di sterline, somma che i club milanesi non sono disposti a pagare, mentre il City sarebbe disposta a sborsarli per il dopo-Cancelo.