. Non se ne esce,nel corso di questa estate. La missione affidata da John Elkann all'uomo dei miracoli" arrivato da Napoli è molto chiara e rischia di complicare la corsa a più di un obiettivo. Anche a centrocampo, dovee in generale dal club bianconero ma molto verosimilmente destinato a rimanere un sogno. E in questa ottica non c'entrano soltanto le difficoltà nel piazzare Denis Zakaria o l'assenza di offerte convincenti per McKennie., a caccia di risorse economiche per registrare gli acquisti di Gundogan, Inigo Martinez ed Oriol Romeu e averli regolarmente a disposizione per l'inizio della Liga, previsto per il prossimo 12 agosto. E tra i non imprescendibili nel progetto tecnico di Xavi c'è pure l'ex centrocampista del Milan, arrivato peraltro a parametro zero e dunqueIl Barça è alla ricerca in primis di una cessione a titolo definitivo e a cifre superiori e un altro aspetto da tenere in debita considerazione è la volontà del giocatore.- Secondo quanto risulta a calciomercato.com,ad appena un anno dall'addio al Milan e. Nelle ultime ore il nome di Kessie è stato accostato ad una serie di club alla ricerca di rinforzi in quella specifica zona dal campo: dall'ambizioso Aston Villa della coppia spagnola Lopetegui-Monchi al Wolverhampton, passando per il Tottenham, in trattativa col Barcellona per l'acquisto di Lenglet e che potrebbe avere una grande disponibilità economica se decidesse di cedere alla corte del Bayern Monaco per Kane.