Nell'era del (calcio)mercato globale ha effettivamente poca importanza dove ti trovi, da dove sviluppi le trattative. Ma poi arriva un momento in cui è bene muoversi di persona per stringere accordi e stringere mani. Ecco perchéPreziosa, anzi fondamentale, la possibilità di cementare conoscenza col gruppo in questa fase di tournée statunitense, ma dopo la seconda amichevole con il Milan (che poi per la Juve sarà la prima dopo il forfati del Barcellona) ecco che. Con o più probabilmente senza la cessione anticipata di Dusan Vlahovic. La decisione di regalare Big Rom a Max Allegri è stata presa da tempo, quella di accontentarlo anche in assenza di una cessione tanto pesante è degli scorsi giorni : missione difficile, non impossibile. E se con Sebastien Ledure e Lukaku è tutto pronto a mancare sarebbe il nuovo accordo col Chelsea, visto che la Juve tenterà la via del prestito senza quel margine di manovra che avrebbe garantito la partenza di un big come lo stesso Vlahovic. E poi?i: preso Timothy Weah, valutato Andrea Cambiaso, promosso Samuel Iling, l'indicazione di Allegri è quella di avere un esterno più solido ed esperto per aiutare fare da traino insieme a Filip Kostic, ecco perché dopo averlo sostanzialmente bloccato ora si cerca una nuova intesa con il club inglese retrocesso in Championship nonostante i passi avanti effettuati anche in direzione Emil Holm dello Spezia.