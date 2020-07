Sarà un nuovo capitolo con diverse novità.ha annunciato la data di uscita di, prossimo episodio che con l'ultimo capitolo si è aggiudicato il premio 'Best Sports Game' all'E3 2019. Dal 15 settembre sarà disponibile PES 2021,(e non DLC di aggiornamento di PES 2020 come inizialmente ipotizzato) che offrirà aggiornamenti di squadre e giocatori e la modalità UEFA Euro 2020, nel 25esimo anniversario della serie eFootball, che ha debuttato nel 1995.Tra le novità più attese c'è sicuramente quella che riguarda, i cui contratti con Konami scadono al termine della stagione. E ad annunciare ufficialmente i due nuovi nomi per i club milanesi, ci ha pensato la stessa azienda nipponica con due note ufficiali:"Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali"."Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione di eFootball PES 2021. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con, club originale di PES che presenta giocatori con nomi reali".Lombarda NA (Nerazzurra) e Milano RN (Rossonera), nomi fittizi sulla scia di quanto accaduto sualla, diventata in gamedopo l'accordo di esclusiva con Konami per PES 2020.