Una nuova iniziativa eSports targata CM: seconda edizione del Calciomercato.com Invitational, torneo di Fifa 20 che metterà a confronto i pro gamer ufficiali di Exeed, Como 1907, Inter|Qlash e Team Romagnoli. Il capitano del Milan e proprietario dell'omonimo team eSports Alessio Romagnoli commenta: "È un piacere prendere parte a questo torneo con il mio team AR13. I ragazzi si stanno preparando al meglio per farsi trovare pronti con l’inizio della manifestazione. Un’occasione importante per misurarsi con altri pro gamers di livello nazionale. Farò in modo di seguirli da vicino, anche se giocando ogni 3 giorni è dura....speriamo di arrivare più lontano possibile e un grosso in bocca al lupo ai miei ragazzi!".