In conferenza stampa il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, ha esaltato l'organizzazione del pressing nerazzurro. Proprio in quella pressione c'è tutto il lavoro di Antonio Conte, spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Antonio Conte non l’ha ascoltata, altrimenti la conferenza stampa post partita di Thomas Tuchel avrebbe come d’incanto assomigliato alle note dell’Inno alla gioia. Perché dentro le parole del tecnico del Psg - «Abbiamo patito troppo l’aggressività dell’Inter, lottavano su ogni pallone» – c’è la fotografia perfetta della partita, vinta ai rigori dopo il pareggio in extremis di Longo. L’Inter cresce, viene su bene, arrogante al punto giusto, tanto da concedersi il lusso talvolta di lasciarsi molti metri dietro alle spalle, anche se il centravanti avversario si chiama Mbappé. Si permette di palleggiare di fronte al titolare di cattedra almeno a tinte azzurre, Marco Verratti. Costruisce tanto, finalizza poco ma qui l’aiuto dovrà arrivare dal mercato”.