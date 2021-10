. E' l'effetto dell'accordo siglato tra ELEVEN SPORTS, broadcaster di diritti sportivi premium a livello globale, e la piattaforma di Jeff Bezos, con il benestare della Lega Pro. Dal momento del lancio, tra i contenuti saranno immediatamente disponibili le migliori partite del campionato di Serie C, oltre ad ulteriori eventi e competizioni che saranno di volta in volta inserite in programmazione dai team editoriali.L'accordo tra ELEVEN SPORTS e Prime Video Channels metterà quindi a disposizione dei clienti Prime in Italia la visione delle partite in diretta tramite canali dedicati e in differita.. A disposizione anche un ricco catalogo on-demand, con highlights e approfondimenti per ogni giornata. ELEVEN SPORTS sarà disponibile su Prime Video Channels tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile e il canale sarà fruibile e facilmente attivabile da tutti i clienti Prime, che potranno scegliere in totale libertà attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (TV o Mobile) seguire le partite., Amministratore Delegato di ELEVEN SPORTS, aggiunge: "Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato. Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i device, in ogni momento".