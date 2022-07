Il calciomercato al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi.



Il Corriere dello Sport apre con: “Dybala-Roma a oltranza. Pinto a Torino per chiudere tra pressioni e ritardi”. Taglio alto dedicato a la Juve: “Tenta l’all-in per Bremer. Lewandowski al Barça libera de Ligt per il Bayern”.



La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Charles de Keteleare: “Milan, 90 minuti e arrivo. Oggi il belga può salutare il Bruges con la Supercoppa”. Sulle due colonne laterali spazio per l’Inter: “Inzaghi spinge per Bremer e intanto si gode Asllani”, e Juve: “Pressing Bayern per de Ligt, c’è Pau Torres”.



Tuttosport apre con Pogba: “‘Bravo Paul, questo voglio’. Ecco cosa chiede Max al Polpo per prendere in mano la squadra”. Taglio alto dedicato al Torino e alla sfuriata di Juric: “Devo dimettermi?”.



