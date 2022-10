Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi aprono con l'analisi degli anticipi dell'8a giornata di Serie A. Il ko dell'Inter a San Siro ma anche la vittoria del Milan a Empoli e un altro successo del Napoli di Spalletti sempre più capolista.



"Disastro Inter" è il titolo de La Gazzetta dello Sport in copertina. Lo spazio al centro della pagina però è dedicato all'abbraccio tra Leao e Rebic: "Milan di ferro"; spazio anche alla capolista: "E il Napoli vola". In taglio basso la presentazione di Juve-Bologna: "Vlahovic contro Arnautovic, la prova dei 9".



Tuttosport dedica gran parte della prima pagina alla Juve: "Milik e 200 milioni per vincere. L'enorme differenza di valore con l'organico del Bologna, avversario di stasera e bersaglio prediletto dal polacco per una ripartenza obbligata". Taglio alto dedicato al trionfo della Roma: "La Joya di Mourinho manda a picco l'Inter", e di spalla spazio al Torino: "Juric in tilt".



La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata a Roma e Napoli: "Mou affonda l'Inter, Spalletti travolge il Toro". Taglio basso dedicato agli altri sport, con la Fomrula 1 in primo piano: "Leclerc, pole a sorpresa. Oggi il GP di Singapore (ore 14), Ferrari in prima fila".