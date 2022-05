. Le due squadre milanesi rappresenteranno l'Italia nella prossima edizione della Champions League insieme a Napoli e Juventus, che hanno superato rispettivamente Sassuolo e Venezia. La Roma, frenata sullo 0-0 in casa dal Bologna, è l'unica italiana ancora in corsa nelle coppe europee:. Oggi si giocano i posticipi anche in Germania (Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach-Lipsia), Inghilterra (il Manchester United di Cristiano Ronaldo ospita il Brentford di Erkisen a Old Trafford, in Premier League tiene banco il caso Richarlison che ha festeggiato il gol-vittoria per l'Everton di Lampard contro il Chelsea tirando indietro un fumogeno ai propri tifosi) e Spagna (Getafe-Betis), dove Ancelotti ha già vinto la Liga col Real Madrid diventando il primo allenatore campione nazionale nei 5 maggiori tornei europei: Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Mercoledì al Bernabeu arriva il Manchester City di Guardiola per la semifinale di ritorno in Champions League dopo lo spettacolare 4-3 per i campioni d'Inghilterra dell'andata. Domani il Liverpool è impegnato sul campo del Villarreal.Nella GALLERY le prime pagine dei giornali sportivi stranieri di oggi, lunedì 2 maggio 2022. In edicola non ci sono i quotidiani italiani perché ieri era la festa del lavoro.