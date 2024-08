Prime pagine 26 agosto: Milan, su Fonseca l'ombra di Allegri. Juventus, due bomber per Thiago Motta

Redazione CM

8 minuti fa



Il calciomercato è ancora aperto e tiene sempre banco, ma iniziano a circolare le prime voci su una panchina già in bilico: quella di Fonseca al Milan, sulla quale ci sarebbe l'ombra di Allegri. Intanto oggi si chiude la seconda giornata di campionato in Serie A con i posticipi Cagliari-Como (ore 18:30) e Verona-Juventus (20:45) dopo la vittoria del Napoli, il pareggio della Fiorentina, e le sconfitte di Atalanta e Roma.



Stasera si gioca anche in Spagna (Villarreal-Celta Vigo) e Turchia: Trabzonspor-Kayserispor.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 26 agosto 2024.