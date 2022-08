Pochi giorni all’inizio della Serie A 2022/23, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi presentano il nuovo campionato con lo sguardo sempre puntato sul mercato.



Il Corriere dello Sport apre con un punto sulla Roma: "Zaniolo da Conte, no di Mou". Spazio anche alla Juventus: "Prende Kostic e Depay". Taglio basso dedicato al Napoli: "Simeone con Raspadori".



La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus che cala il doppio jolly: "Signora Coppia. Sbarca Kostic, Depay a un passo". Colonne laterali per Milan e Inter: "Un Ibra tira l'altro e adesso sono tre, i figli giocheranno nei baby rossoneri"; "Regia per la prima: Brozovic ci prova, Inzaghi pronto a lanciare Asllani".



L'immagine di Kostic sulla prima di Tuttosport, dedicata alla Juve: "Volano assist". Taglio alto per il Torino: "Vlasic preso. E ora Miranchuk".