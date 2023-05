Dica 33. Oggi si disputano le prime 8 gare della 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A, in campo per il turno infrasettimanale. Alle ore 18 Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino; alle ore 21 Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese, Monza-Roma e Verona-Inter.



Se la Lazio non batte il Sassuolo, il Napoli è aritmeticamente campione d'Italia. Altrimenti per vincere lo scudetto alla squadra di Spalletti basterà un punto nella trasferta di domani sera a Udine, alle ore 20.45 in contemporanea con Empoli-Bologna.



Stasera si gioca anche in Francia (Brest-Nantes), Inghilterra (Liverpool-Fulham e Manchester City-West Ham) e Spagna (Valencia-Villarreal, Atletico Madrid-Cadice e Getafe-Celta Vigo).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023.