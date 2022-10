La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Inter stasera a San Siro contro la Sampdoria di Stankovic, Zhang ci crede e vede le stelle: "Vinceremo in campo e fuori. Il rinnovo di Skriniar? Troveremo al soluzione".

Milan da GP, Torino e Salisburgo: Pioli, doppia curva con 7 fedelissimi.



Juve a Lecce senza Vlahovic, l'ex Asamoah sul futuro: "Ci vuole più fame, l'ideale è Conte".

La dirigenza bianconera mette sotto accusa lo staff atletico e valuta il lavoro del settore medico: non è solo sfortuna.

Napoli nel segno di Maradona col Sassuolo, la spinta dei compagni di Diego: "Ecco perché può farcela come noi".



Monza-Bologna si gioca, la Lega dice no al rinvio della partita. Pablo Marì: "Sto bene".

Cristiano Ronaldo se li incarta tutti: tanti lo vogliono "finito", lui darà ragione a Roby Baggio.

