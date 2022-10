La Champions League riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi. Notte verità: Milan, vinci e svolta. A Zagabria per prenotare il pass per gli ottavi di finale ed entrare in una nuova dimensione europea. La storia insegna... Leao deve entrare in Europa.



Juve: vinci e spera. Serve l'impresa col Benfica per crederci: Allegri carica Vlahovic.

Lippi: "Vai Max, superami!".

Juve nella tempesta: Allegri a Lisbona si gioca l'Europa, Agnelli rischia il processo.



L'Inter in Champions si gioca pure Skriniar: la qualificazione agli ottavi fondamentale anche per finanziare il rinnovo del contratto al difensore slovacco, in scadenza a giugno.

Barella, Calha e Micki: il trio fa centro (senza Brozovic).



Napoli, perché si può dire scudetto: maturità e gol con Kvara e Osimhen.

Mourinho e Sarri, via al lungo special derby di Roma.

Lotito: "Questa è la Lazio che voglio".

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 25 ottobre 2022.