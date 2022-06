L'Inter in pressing su Lukaku, la Juve che aspetta che Pogba e il Milan che valuta di sfidare il Paris Saint-Germain per Scamacca: sono questi sono alcuni dei temi, prevalentemente legati al calciomercato, che si possono trovare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani in edicola oggi. Senza dimenticare gli approfondimenti legati alla Nazionale e all'appuntamento di questa sera di Nations League, in Inghilterra, per la squadra di Roberto Mancini.



