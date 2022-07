Inizia ufficialmente il calciomercato. Dal Milan, pronto a rinforzarsi per continuare il percorso di crescita dopo i rinnovi dei dirigenti Maldini e Massara, alle situazioni degli svincolati di lusso come Paulo Dybala e Dries Mertens, da oggi liberi di firmare con un nuovo club. La Juve, alle prese con il nodo de Ligt, che potrebbe sbloccare movimenti non solo in difesa e l'Inter, fresca dell'ufficialità di Asllani a centrocampo.



Ecco le prime pagine dei più importanti quotidiani italiani ed esteri in edicola oggi, 1 luglio 2022.