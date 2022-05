Sui quotidiani oggi in edicola si parla molto dell'offerta dell'Inter per Paulo Dybala, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto. Spazio anche alle grandi manovre dei bianconeri in difesa, con la sfida al Barcellona per Koulibaly, al mercato del Milan, alla festa della Roma e alla missione finale del Real Madrid, che sabato sfiderà il Liverpool nella finale di Champions League a Parigi.