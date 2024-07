Calciomercato

Prime pagine 22 luglio: Juventus, tre casi. Hummels in arrivo al Bologna

Redazione CM

19 minuti fa



In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato. In difesa due giganti da Scudetto: Pavlovic per il Milan e Todibo per la Juventus, alle prese con i casi Szczesny, Huijsen e De Sciglio. Intanto il Bologna aspetta Hummels.



Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: oggi sono in programma Inter-Pergolettese (calcio d'inizio alle ore 18.30) e Kosice-Roma (ore 19.30).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 22 luglio 2024.