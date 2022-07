Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. La Juventus cerca un altro colpo per reparto: un terzino sinistro (Emerson Palmieri, Raum o Udogie), un centrocampista (Paredes, ma deve uscire Arthur) e un attaccante (Morata). Pogba rischia di perdere il Mondiale e tornare nel 2023: l'infortunio al menisco del ginocchio è più grave del previsto.



Inter, Lukaku lavora per essere al top già ad agosto.

Milan e Roma vedono il traguardo per De Ketelaere e Wijnaldum, il Napoli vacilla dopo l'offerta del West Ham a Zielinski.

In Serie B ribaltone a Palermo: Baldini e Castagnini si dimettono, in arrivo Ranieri e Bigon.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 28 luglio 2022.