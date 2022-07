Juve e Roma si spartiscono le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Bonucci parla del prossimo campionato dei bianconeri con l'obiettivo di tornare a primeggiare in Italia dopo due anni deludenti, in vista poi di un nuovo tentativo di conquistare l'Europa. Il difensore e neo capitano juventino traccia un bilancio del calciomercato, tra grandi lodi a Di Maria e i suoi nuovi compagni di reparto. Salutato De Ligt, insieme a lui nella retroguardia di Allegri ci saranno Bremer e Gatti.



Situazione di stallo per le milanesi, mentre la punta della nazionale Scamacca vola in Premier, al West Ham che lo ha pagato 42 milioni. Interviste anche all'esterno della Roma Spinazzola, pronto al rientro, e a Fabio Capello. L'allenatore vede proprio i giallorossi come una possibile squadra sorpresa per i posti Champions. Più complicata la stagione del Napoli, secondo l'ex ct dell'Inghilterra.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 23 luglio 2022.