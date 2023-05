Stasera si completa la 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A con i due posticipi alle ore 20.45 Empoli-Bologna e Udinese-Napoli. Alla squadra di Spalletti basta un punto per vincere aritmeticamente lo scudetto e laurearsi campione d'Italia.



Oggi si gioca anche in Inghilterra (Brighton-Manchester United) e Spagna: Girona-Mallorca, Siviglia-Espanyol, Athletic Bilbao-Betis e Rayo Vallecano-Valladolid.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 4 maggio 2023.