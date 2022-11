I Mondiali in Qatar, la Nazionale e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. L'Italia a Vienna brutta e depressa, Bonucci: "Che male il Mondiale in tv".



La Francia è un derby: Deschamps sceglie Giroud, l'Inter sceglie Thuram. Il milanista titolare dopo il ko di Benzema: "Periodo splendido". Nerazzurri a Doha per il figlio d'arte: lo vogliono già a gennaio.

La Juve guarda i giovani: Williams (Athletic Bilbao), Silva (Benfica), Balde (Barcellona), Gvardiol (Lipsia), Saka (Arsenal), Simons (PSV) e Musah (Valencia).



Il Napoli è un gioiello: affare da un miliardo di euro. Nessun debito, equilibrio economico e utili in crescita: ecco perché il club del presidente De Laurentiis fa gola.

Roma, altra noia: rottura con Karsdorp, l'olandese non torna per la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Multa in arrivo.



Il Toro vuole bloccare Nzola già a gennaio: l'attaccante è in scadenza di contratto a giugno con lo Spezia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022.