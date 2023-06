Ieri si è chiusa l'ultima giornata di campionato in Serie A. Definiti tutti i verdetti tranne uno: Napoli campione d'Italia e in Champions League con Lazio, Inter e Milan; Atalanta e Roma in Europa League; Juventus in Conference League (in attesa del verdetto Uefa). Subito dietro c'è la Fiorentina, che se mercoledì batte il West Ham in finale di Conference si qualifica per l'Europa League. Sampdoria e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si giocano la salvezza allo spareggio.



Intanto stasera alle ore 20.45 in Germania si gioca il ritorno dello spareggio retrocessione-promozione in Bundesliga tra Amburgo (terza classificata in seconda divisione) e Stoccarda, terzultima in prima divisione e vittoriosa per 3-0 all'andata.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 5 giugno 2023.