Il derby di Roma vinto dalla Lazio e un infuocato Inter-Juve con tanto di immancabili polemiche arbitrali hanno chiuso la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno, l'ultima prima della sosta per le nazionali.



Giovedì sera l'Italia gioca a Napoli contro l'Inghilterra, poi domenica gli Azzurri di Mancini scendono in campo a Malta sempre per le qualificazioni a Euro 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 21 marzo 2023.