Tanta Champions League sui giornali oggi in edicola. Il Napoli domina l’Eintracht Francoforte, i cui tifosi hanno devastato il centro città, e conquista i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Decisivo Osimhen, autore di una doppietta. Va agenti anche il Real Madrid, che elimina il Liverpool: la partita del Bernabeu è decisa da Benzema. Venerdì il sorteggio dei quarti: rischio derby di Milano e/o una sfida tutta italiana. Oggi in campo Europa League e Conference League, con Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina che vogliono tenere alto il Tricolore in Europa.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 16 marzo 2023