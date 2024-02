Prime pagine 27 febbraio: Inter, la Premier chiama Inzaghi. Juventus e Milan, rilancio sul mercato

I posticipi vinti in casa da Roma e Fiorentina rispettivamente contro Torino e Lazio hanno chiuso la 26esima giornata di campionato in Serie A. Domani si giocano gli ultimi due recuperi: i campioni d'Italia del Napoli sono impegnati sul campo del Sassuolo, dove Bigica debutta in panchina al posto dell'esonerato Dionisi; l'Inter prima in classifica allenata da Simone Inzaghi (richiesto in Premier League) riceve l'Atalanta di Gasperini, reduce dal pareggio col Milan sempre a San Siro.



Intanto oggi scende in campo la Serie B con sette partite: Ascoli-Brescia, Reggiana-Sudtirol, Catanzaro-Bari, Lecco-Como, Palermo-Ternana, Parma-Cosenza e Sampdoria-Cremonese.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 27 febbraio 2024.