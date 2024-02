Prime pagine venerdì 23 febbraio: ‘Milan, serve di più’, ‘Max, decide il mondiale’ e ‘Bremer morde’

Venerdì di Serie A. La 26ª giornata di campionato parte oggi con il primo anticipo tra Bologna e Verona in programma alle 20.45. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi però sono dedicate alle italiane protagoniste ieri in Europa League: Milan e Roma hanno superato il turno e sono agli ottavi di Europa League per i quali si era già qualificata l’Atalanta grazie al primo posto nel suo girone.



PRIME PAGINE - “Milan, serve di più” è l’apertura de La Gazzetta dello Sport riferendosi al 3-2 al Rennes. Spazio anche alla Juventus che in questo turno ospiterà il Frosinone alle 12.30, ma a far discutere è il futuro di Allegri, in primo piano sulla copertina del Corriere dello Sport: “Max, decide il mondiale. Super Champions e torneo per club portano 80 milioni, il rinnovo di Allegri alla Juve è legato anche a Lazio e Napoli. Apertura dedicata alla Juventus anche per Tuttosport, che mette un titolare in copertina: “Bremer morde, torna per sistemare una difesa in tilt e sprona con rabbia la Juve”.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, in Italia e all’estero