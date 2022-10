La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. La vergogna non basta: la Juve col Maccabi perde anche l'onore, ora è quasi fuori dalla Champions. Agnelli: "Chiedo scusa ai tifosi". Il presidente bianconero conferma Allegri, ma senza svolte sarà impossibile salvare l'allenatore alla pausa Mondiale. Da oggi in ritiro fino al derby di sabato col Torino.

Che furto! Milan battuto più dall'arbitro che dal Chelsea. Rigore ed espulsione di Tomori senza senso dopo 18'. Pioli: "Gara stravolta". Il rinnovo di Leao è vicino.



Barça-Inter, alta tensione: Camp Nou infuocato dopo i veleni di San Siro.

Al super-Napoli basta un punto contro l'Ajax al Maradona: Osimhen in panchina.

