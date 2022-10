La Champions League riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi. Due facce: Pioli sogna, fuori Allegri. Milan boom, rossoneri come ai bei tempi: strepitoso 4-0 a Zagabria, Tonali e Leao trascinatori. Il 2 novembre in casa col basterà un pari col Salisburgo per qualificarsi agli ottavi di finale.



Il fallimento bianconero: il Benfica ne fa 4, la svegliano solo i ragazzi del 2003.

Notte da incubo: Juve all'inferno, Europa League ancora possibile.

Chi paga i danni? Almeno 25 milioni di mancati introiti provocati da una rosa e da un allenatore che ne guadagnano 175 a stagione.



Inter, occasione d'oro: se batte il Viktoria Plzen oggi a San Siro è qualificata. Lukaku in panchina, Inzaghi a testa bassa: "E' una finalissima".

Barcellona, Xavi: "Davanti alla tv per gufare l'Inter".

Il Napoli cerca gol da primato per evitare le grandi d'Europa. Spalletti vuole tutto: "Non faccio sconti".



Conte: "Il futuro? Bisogna parlarne".

La rincorsa di Dybala verso il Qatar: da Roma vede il Mondiale.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022.