Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi.. Allo stop del francese si aggiungono le uscite di Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Dybala e Morata oltre al recupero di Chiesa: c'è forte preoccupazione.: "Quanta qualità per Pioli, sarà l'anno di Tonali e Leao".: "La riduzione degli ingaggi non ci consente manovre da top club". L'allenatore vuole un gruppo giovane: in arrivo il portiere spagnolodal Chelsea, si tratta col Sassuolo per l'attaccante: José cresce il secondo anno e: PSG disposto a pagare parte dell'ingaggio.: l'Atalanta cambia idea e per ora bloccacon la Roma ma l'accordo è lontano. Granata in difficoltà anche per il sostituto didei giornali in edicola oggi, mercoledì 3 agosto 2022.