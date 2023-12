Archiviata la quattordicesima giornata di campionato in Serie A, è tempo di Coppa Italia. Ieri sera la Lazio ha battuto il Genoa e sente profumo di derby ai quarti, aspettando la vincente di Roma-Cremonese. Stasera si gioca Fiorentina-Parma: chi passa il turno incontrerà Inter o Bologna.



Oggi si gioca anche un turno infrasettimanale nella Premier League inglese (spiccano Aston Villa-Manchester City e Manchester United-Chelsea) oltre a due recuperi: Villarreal-Maccabi Haifa in Europa League e Marsiglia-Lione nella Ligue 1 francese, gara rinviata lo scorso 29 ottobre in seguito agli incidenti che hanno portato al ferimento di Fabio Grosso, esonerato nel frattempo.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 6 dicembre 2023.