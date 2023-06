Domenica si è chiusa l'ultima giornata di campionato in Serie A. Definiti tutti i verdetti tranne uno: Napoli campione d'Italia e in Champions League con Lazio, Inter e Milan; Atalanta e Roma in Europa League; Juventus in Conference League (in attesa del verdetto Uefa).



Subito dietro c'è la Fiorentina, che se stasera a Praga batte il West Ham in finale di Conference si qualifica per l'Europa League.

Sampdoria e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si giocano la salvezza allo spareggio a Reggio Emilia domenica 11 giugno all'indomani della finale di Champions League Manchester City-Inter di sabato sera a Istanbul.



Intanto domani si giocano la finale d'andata nei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari (domenica sera il ritorno a campi invertiti in Puglia) e le semifinali al Mondiale Under 20 in Argentina: Uruguay-Israele e Italia-Corea del Sud (domenica c'è la finale).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 7 giugno 2023.